Ricette elettroniche - nessuna interruzione del servizio | C’è ancora tempo per confermare la scelta

(Di lunedì 29 aprile 2024) SANITÀ. L’assessore regionale al Welfare ribadisce che dal 1° maggio non ci saràdeldell’invio dellemediche dematerializzate.

ricette elettroniche: nessuna - Dal 1° maggio non ci sarà nessuna interruzione del servizio dell’invio delle ricette mediche dematerializzate per chi ancora non ha confermato questa scelta tramite i canali messi a disposizione dalla ...

Continua a leggere>>

Sanità: ancora tempo per confermare le ricette elettroniche - Dal 1° maggio non ci sarà nessuna interruzione del servizio dell'invio delle ricette mediche dematerializzate per chi ...

Continua a leggere>>

Pd: “Liste d'attesa si riducono con investimenti, non tagliando le ricette” - “Le ricostruzioni dei quotidiani di oggi generano forti preoccupazioni sul futuro della sanità pubblica. Il Governo starebbe pensando ad un decreto per tagliare le liste di attesa riducendo il numero ...

Continua a leggere>>