Infastidisce una donna - poi colpisce in faccia un carabiniere | 21enne arrestato

(Di lunedì 29 aprile 2024) La Spezia, 29 aprile 2024 – Persone segnalate perché assuntori di droga e un ragazzo, che infastidiva unadopo aver colpito inun agente. È l'esito di una serie di controlli effettuati nel centro cittadino ed in particolare nella zona del quartiere Umbertino, dai carabinieri della Compagnia della Spezia, nella serata di sabato 27 aprile fino alle prime ore di domenica 28. Durante uno di questi controlli, una pattuglia del Nucleo operativo radiomobile è stata aggredita da unoriginario del Mali che, sorpreso a infastidire una giovane straniera, per sottrarsi all’identificazione ha iniziato a strattonare i militari, colpendo il capo equipaggio al volto. Il giovane è stato quindi, in flagranza di reato, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni ...