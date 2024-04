Il trapper Baby Gang finisce di nuovo in carcere a Milano

(Di lunedì 29 aprile 2024) È difinito inilda milioni di follower, che si trovava agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico dallo scorso gennaio e con condanne in primo grado a 4 anni e 10 mesi per una rapina e a 5 anni e 2 mesi per una sparatoria nell’estate del 2022 in una zona della movida milanese. Lo ha deciso la terza Corte d’appello di, davanti alla quale si...

Del Debbio Minacciato : l’ospite in studio, il Trapper Baby Touchè , si è avvicinato al conduttore con fare minaccioso. Del Debbio ha quindi dovuto mandarlo via Dallo Studio! A Dritto e Rovescio, la trasmissione di Paolo Del Debbio , c’è stato un vero e proprio scontro che rischiava di degenerare ... Continua a leggere>>

Scontro in trasmissione tra Baby Touché Paolo Del Debbio , il trapper : “non mi ha invitato lui ma la direttrice di Mediaset” Botta e risposta accesi tra il giovane trapper Baby Touché e il giornalista Paolo Del Debbio nella puntata di Dritto e Rovescio andata in onda il 4 aprile 2024. Il rapper, ... Continua a leggere>>

Ieri è iniziato il processo per i maltrattamenti che il trapper Jordan Jeffrey Baby avrebbe subito durante la permanenza nel carcere di Pavia . Per questo caso, è accusato Gianmarco Fagà, anche lui trapper conosciuto con il nome di Traffik .Continua a leggere Continua a leggere>>

baby Gang, di nuovo in carcere il trapper di Lecco: «Vogliono silenziare un artista scomodo» - È finito nuovamente in carcere baby Gang, il trapper da milioni di follower agli arresti domiciliari dallo scorso gennaio per una rapina e una sparatoria avvenuta nel 2022. La notizia è apparsa nella ...

Continua a leggere>>

baby Gang torna in carcere. Motivo Ha violato i domiciliari pubblicando post sui social - Notizia apparsa sulla pagina Ig del trapper. Secondo la difesa, i messaggi on line erano stati tutti autorizzati ...

Continua a leggere>>

Nuove foto su Instagram, baby Gang torna in carcere - La Corte d'appello di Milano ha deciso la custodia cautelare in carcere per il trapper Zaccaria Mouhib, revocando gli arresti domiciliari per inosservanza del divieto di comunicare con estranei ...

Continua a leggere>>