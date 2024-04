FOTO Luigi Urciuoli - sei un leone e ce la farai

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 29 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiEsattamente una settimana fa la notizia del malore che nella serata di domenica 21 aprile ha colpito il dottor, stimato veterinario della frazione Bellizzi, ma conosciuto e stimato da tutta la città per la passione e l’amore che mette nel suo lavoro, oltre che politico di lungo corso. Per questo proprio nel piazzale di Bellizzi, poco distante da dove sorge lo studio di, un nutrito gruppo di amici e conoscenti si sono riuniti in un momento di preghiera per sperare che Giggino, così lo chiamano a Bellizzi, possa superare il terribile momento che sta vivendo. Attualmenteresta ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Moscati di Avellino, dove è stato trasportato d’urgenza dopo essere stato colpito da un ictus mentre era alla guida della sua ...