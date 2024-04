Giorgia Meloni candidata alle Europee - ironia De Luca | Non posso dire scrivete Vincenzo

(Di lunedì 29 aprile 2024) «Il nome Vincent è beneaugurante, ricorda un po' Van Gogh. Ma mi pare un po' esageratoin campagna elettorale:. In genere era Leonardo che si chiamava solo...

La premier Meloni chiude la conferenza programmatica FdI a Pescara e annuncia la sua candida tura per Bruxelles in tutte le circoscrizioni. Schlein: «Un'ora di discorso senza affrontare i problemi degli italiani»

Meloni, il Viminale: «Voto valido se si scrive 'Giorgia' sulla scheda» - Scrivere solo il nome 'Giorgia' sulla scheda elettorale per le prossime elezioni europee - come la premier Meloni ha invitato ieri a fare - non invalida il voto. Lo fanno ...

Giorgia Meloni chiede di scrivere solo il suo nome di battesimo alle Europee: il voto sarà davvero valido - La premier Giorgia Meloni chiede agli elettori di scrivere sulla scheda elettorale solo il suo nome di battesimo: ma è davvero possibile

Giorgia, una di noi - L'inganno di essere una del popolo con l'invito a scrivere il nome sulla scheda. Ma abbondiamo: vogliamo poter scrivere sulla scheda soltanto "lei" (lui Dite ...

