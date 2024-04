Federico Ferri Sky Sport | Tennis in crescita - Sinner traino di un movimento eccezionale

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 29 aprile 2024) Quella in corso è una stagione senza precedenti: circa 6000 match in 12 mesi, 13 mila ore diraccontate dalla squadra di top talent, più di 100 tornei ATP e WTA, 300 ore di studi e le produzioni originali. Ilcatalizza il 22% degli ascolti di Skycon un appeal cresciuto del 135% in 1 anno. Quantità di eventi e qualità del racconto – tra approfondimenti e produzioni originali - sono tra i marchi di fabbrica del grandesu Sky e in streaming su NOW,diventato ormai pilastro imprescindibile con un’offerta sempre più ampia: la stagione in corso conta infatti circa 6.000 match in 12 mesi, oltre 13 mila oredi garein diretta grazie soprattutto al canale Sky. Più di 100 tornei tra ATP e WTA, grazie all’accordo quinquennale fino al ...