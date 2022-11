Allerta Tsunami | nelle Marche per ora non ci sono pericoli | gli aggiornamenti sul terremoto

Il responsabile del Centrodell'Ingv, il sismologo Alessandro Amato, ha parlato con l'AdnKronoso dopo la forte scossa di terremoto sulla costa marchigiana che, fortunatamente, non avrebbe causato danni. "La ...Ingv: nessuna- Alessandro Amato dell'Ingv ha escluso qualsiasi rischio. 'Appena 6 minuti dopo il sisma - ha chiarito - il nostro centro ha diramato un messaggio di informazione, che ...Non c'è nessuna allerta tsunami, dopo il terremoto di questa mattina nelle Marche ma come avviene per terremoti di magnitudo superiore a 5.5, l'Ingv ha mandato alla «protezione civile un messaggio di ...ANCONA Scossa di terremoto nelle Marche (magnitudo 5.5), con epicentro nell'Adriatico a largo di Fano e Pesaro (a 25 Km dalla costa, a 8 Km di profondità). Erano le ...