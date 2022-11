Convocati torino | out Sanabria | ci sono Radonjic e Miranchuk

NelBuongiorno favorito su Rodriguez, in attacco Vlasic e Miranchuk alle spalle di Pellegri. Bologna -, le probabili formazioni Bologna (4 - 2 - 3 - 1) : Skorupski; Posch, Soumaoro, ...Indice Cronaca in tempo reale Formazioni ufficialiSpezia Gotti alla vigilia L'arbitro ... devono riscattare la sconfitta per 2 - 1 rimediata contro il; sono terzi in classifica, a ...La 13a giornata di Serie A si chiude oggi: si parte alle 12.30 con Bologna-Torino e si finisce alle 20.45 con Juventus-Inter poi sarà già vigilia per il turno infrasettimanale. Dai campi e dai quotidi ...L’olandese si gioca il posto con Ferguson, Zirkzee torna in panchina. Aebischer verso la conferma, ma Orsolini scalpita ...