Gf Vip 7 | salta l’ingresso di Eliana Michelazzo nella Casa? Ecco perché c’entrebbe Pamela Prati

(Di domenica 30 ottobre 2022) Nelle ultime ore una notizia bomba aveva smosso (e scosso!) il popolo del web. Stando a Davide Maggio,sarebbe stata una delle prossime concorrenti a varcare la porta rossa del Gf Vip. Fin qui nulla di strano, nuovi Vipponi sono attesi in quel di Cinecittà, se consideriamo che in un mese ci sono già stati due ritiri e una squalifica. Ciò che ha destato clamore è stato il fatto che l’ex volto di Uomini e Donne è l’ex agente di. Le due non si rivolgono più la parola dal caso Mark Caltagirone. Vedremo dunque fulmini e saette nei prossimi mesi? Ci ha pensato ThePipol a infrangere le aspettative di chi già sognava un cat fight fra le due. Secondo il portale di Gabriele Parpiglia infatti, lanon andrà al Gf Vip:, ...

Isa e Chia

La spadaccina salernitana Antonella Fiordelisi spicca nel cast del "GF7" per irriverenza e ... A poche ore dalla diretta, però,il banco. Durante una chiacchierata notturna con il compagno di ...Maagli occhi di tutti che il dato dell'attrattività dell'enoturismo in Lombardia è ... Bergamo per la Città Alta; Como per i paesaggi ed il lago dei; Mantova per gli affreschi del Mantegna; ... Gf Vip 7, salta l’ingresso di Eliana Michelazzo nella Casa Ecco perché Nuovo stop temporaneo alla diretta del GF Vip su Mediaset Extra: i fan pensano possa essere coinvolta Elenoire che vuole abbandonare la casa ...La nomination e lo scontro con Attilio nell'ultima puntata hanno fatto finire Elenoire Ferruzzi al centro della polemica sui social. E il video, dove la si vede sputare al passaggio di Nikita, ha fatt ...