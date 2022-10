Juventus eliminata ai gironi di Champions League | le reazioni social | “Esonerate Allegri”

(Di martedì 25 ottobre 2022) Quattro sconfitte in cinque partite. Umiliazioni pesanti contro PSG ma soprattutto due volte il Benfica e ad Haifa contro il Maccabi. Terminano con il 4-3 subito all’Estadio Da Luz le remote chances di qualificazione della, che mestamente vienedalla2022/2023. I tifosi vivono un’altra pessima serata e chiedono che qualcosa cambi. Quanto manca alla sosta? #BenficaJuve — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) October 25, 2022 Qui si sta infangando la lunga e gloriosa storia di una squadra e di un popolo intero.lo, stasera.#BENJUV #UCL #— Simone Pipino (@SPipino20) October 25, 2022 Se non si dimette o non lo esonerano, non c’è limite al baratro in cui può finire questa squadra! Se non lo capisci @andagn è ancora più grave! ...

