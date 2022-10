Napoli-Ajax | daspo per tre ultras che aggredirono tifoso olandese

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Tre, per periodi dai 5 ai 10 anni, sono stati comminati dal Questore dinei confronti dei tre tifosi napoletani, un 23enne e due 37enni, con precedenti di polizia, denunciati per lesioni personali aggravate in quanto ritenuti responsabili di un’aggressione nei pressi di un bar di via dei Tribunali ai danni di un. L’aggressione risale alla sera dello scorso 11 ottobre, prima dell’incontro di calcio, disputatosi nello stadio Diego Armando Maradona: la vittima, inseguita da un gruppo di tifosi partenopei, ha tentato di rifugiarsi in un bar ma era stata raggiunta e trascinata fuori da alcuni dei tre indagati che l’avevano poi colpita con calci, pugni e con un’arma da taglio. Ancora, nei confronti ...