Gran Bretagna | il primo ministro Truss si dimette

(Di giovedì 20 ottobre 2022) LONDRA (ITALPRESS) – “Mi dimetto da leader del partito Conservatore. Ci sarà una riunione della leadership del partito. Resteròfinchè non sarà scelto un successore”. Così, in una breve dichiarazione alla stampa, il premier britannico Liz. “Sono stata eletta con il mandato di cambiare, ma data la situazione non posso farlo”, ha dettoparlando da Dowing Street. Il premier sidopo appena 44 giorni di mandato. Di fronte ai giornalisti ha raccontato di essere entrata in carica in un momento di “de instabilità economica e internazionale”, ma “riconosco, data la situazione, che non posso che consegnare il mandato su cui sono stata eletta dal partito Conservatore”.(ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it- L'articolo proviene da Ildenaro.it.

