Santa Severa | al Castello si riunisce il Consiglio Mediterraneo della Gioventù

(Di venerdì 7 ottobre 2022)Marinella – Il 7, 8 e 9 ottobre 2022 ildi, spazioRegione Lazio gestito da LAZIOcrea in collaborazione con il Comune diMarinella, ospita l’Assemblea plenaria del “” prosecuzione del lavoro svolto nel 2019 con la nascita deldei Giovani CIM che, sempre al, si è riunito per la prima volta con la finalità di favorire un dialogo diretto con i rappresentanti delle politiche regionali. La Regione Lazio, nell’ambito delle attività dello stesso Gruppo di lavoro, nell’anno 2021, ha collaborato con la Regione Sud (Francia) alla costituzione di un unico gruppo di ragazzi che potesse unire ...

L' 8 e il 9 ottobre 2022 il Castello diospita l'Assemblea plenaria del Consiglio Mediterraneo della Gioventù (Mediterranean Youth Council), un'assemblea composta da 40 giovani provenienti dai paesi del Mediterraneo con l'...Il 7, 8 e 9 ottobre 2022 il Castello di, spazio della Regione Lazio gestito da LAZIOcrea in collaborazione con il Comune diMarinella , ospita l'Assemblea plenaria del " Consiglio Mediterraneo della Gioventù " ...Soleil Sorge in costume, gli scatti infiammano: fisico da urlo. Soleil Sorge è diventata sempre più un modello da seguire. Nelle tante apparizioni, Soleil Sorge ha mostrato non solo una spiccata perso ...Il 7, 8 e 9 ottobre 2022 il Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito da LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella, ospita l’Assemblea plenaria del “ Consiglio M ...