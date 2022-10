Luca Onestini, la dolce dedica a Raffaello Tonon che ha parlato di depressione al GF Vip (Di martedì 4 ottobre 2022) Raffaello Tonon ospite di Federica Panicucci a Mattino 5 ha commentato il caso di Marco Bellavia. L’ex gieffino ha fatto un parallelismo tra la situazione del conduttore e la sua, visto che ha sofferto di depressione. Tonon ha raccontato di come nella casa del GF Vip è rinato grazie ai gieffini e soprattutto all’amico Luca Onestini. “Io sono un ex depresso, ho sempre sofferto di depressione e avevo molta paura di entrare nella casa. Mi ero portato dei farmaci per dormire. Li ho presi due giorni, dal terzo giorno non ne ho più sentito il bisogno. Va detto che io in quel momento non avevo proprio le problematiche di Bellavia. Comunque ho tolto i farmaci perché quando i ragazzi mi hanno studiato, avevano capito che io mi muovevo un po’ come se fossi sulle uova. Non mi ... Leggi su biccy (Di martedì 4 ottobre 2022)ospite di Federica Panicucci a Mattino 5 ha commentato il caso di Marco Bellavia. L’ex gieffino ha fatto un parallelismo tra la situazione del conduttore e la sua, visto che ha sofferto diha raccontato di come nella casa del GF Vip è rinato grazie ai gieffini e soprattutto all’amico. “Io sono un ex depresso, ho sempre sofferto die avevo molta paura di entrare nella casa. Mi ero portato dei farmaci per dormire. Li ho presi due giorni, dal terzo giorno non ne ho più sentito il bisogno. Va detto che io in quel momento non avevo proprio le problematiche di Bellavia. Comunque ho tolto i farmaci perché quando i ragazzi mi hanno studiato, avevano capito che io mi muovevo un po’ come se fossi sulle uova. Non mi ...

