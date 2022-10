LIVE Italia-Brasile 2-2 volley femminile, Mondiali 2022 in DIRETTA: si deciderà tutto al tie-break! (Di martedì 4 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-25 Errore al servizio di Egonu, si va al tie-break. 21-24 Rosamaria entra e sbaglia il servizio. Restano 3 set-point al Brasile. 20-24 Diagonale profonda di Gabi. 20-23 Finisce qui la serie al servizio di Pri Daroit. Entra Lubian al servizio su Danesi. 19-23 Gabi porta le sue a +4. Il nostro gioco smette magicamente di funzionare nel momento in cui la ricezione si stacca. 19-22 Errore di Egonu, che peccato, eravamo riusciti a rientrare nel set. Time-out per l’Italia. 19-21 La palla è caduta al suolo, ma l’Italia protesta, effettivamente rivista al video la giocata era assai dubbia. 19-20 Il Brasile chiama challenge in mezzo all’azione per una difesa di Sylla, la palla potrebbe essere caduta a terra. 19-20 Alzata ad una mano di Orro e gran ... Leggi su oasport (Di martedì 4 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21-25 Errore al servizio di Egonu, si va al tie-break. 21-24 Rosamaria entra e sbaglia il servizio. Restano 3 set-point al. 20-24 Diagonale profonda di Gabi. 20-23 Finisce qui la serie al servizio di Pri Daroit. Entra Lubian al servizio su Danesi. 19-23 Gabi porta le sue a +4. Il nostro gioco smette magicamente di funzionare nel momento in cui la ricezione si stacca. 19-22 Errore di Egonu, che peccato, eravamo riusciti a rientrare nel set. Time-out per l’. 19-21 La palla è caduta al suolo, ma l’protesta, effettivamente rivista al video la giocata era assai dubbia. 19-20 Ilchiama challenge in mezzo all’azione per una difesa di Sylla, la palla potrebbe essere caduta a terra. 19-20 Alzata ad una mano di Orro e gran ...

