Pagelle Lazio Spezia: Milinkovic dominante, male Kiwior – VOTI

I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per l'8ª giornata di Serie A 2022/23: Pagelle Lazio Spezia

Le Pagelle dei protagonisti del match tra Lazio e Spezia, valido per l'8ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023.

TOP Lazio: Milinkovic-Savic, Lazzar, Felipe Anderson
FLOP: Spezia: Kiwior, Ampadu

VOTI

Lazio (4-3-3) – Provedel 6.5; Lazzari 7 (64? Hysaj 6), Patric 6 (46? Gila 6), Romagnoli 7, Marusic 6; Milinkovic 7.5, Cataldi 6.5 (77? Marcos Antonio 6), Luis Alberto 6.5 (73? Vecino 6); Felipe Anderson 6.5, Immobile 6 (64? Pedro), Zaccagni 7. A disp.: Maximiano, Adamonis, Hysaj, Gila, Radu, Kamenovic, Vecino, ...

