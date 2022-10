(Di sabato 1 ottobre 2022) Può l’individuo sottrarsi ai condizionamenti naturali e sociali che, sin dall’infanzia, vanno definendo i confini delle sue? Può, con la libertà di scelta, sfuggire al campo di forze deterministiche e scardinare le sbarre di quelle? Sono le domande chesolleva nel suoe intrigante libro, A ciascuno la sua prigione, appena pubblicato dalle edizioni Porto Seguro di Firenze. Il libro, con un sapiente intreccio narrativo, incastra alla perfezionedi formazione, giallo e saga familiare, in una più ampia cornice che contempla riflessioni di natura filosofica sulla condizionee motivi di dura critica sociale., medico odontoiatra, vive e lavora a ...

Inpressrg : #libri Il nuovo #romanzo 'A ciascuno la sua prigione' dello scrittore pistoiese Marco Spinicci, pubblicato da Porto… -

Il Tabloid

... i demonidi una donna sovrastata dalla depressione e da tendenze suicide. Col passare ... chiazze e pensieri ripetitivi, la più pericolosa delle: l'inconscio. Nel caso del corto di ...Sperimentiamo ancora tante resistenzeche non ci permettono di metterci in movimento, ... non ripiegata su sé stessa, capace di spingere lo sguardo oltre, di uscire dalle proprieper ... Le prigioni interiori dell'esistenza umana nel nuovo romanzo di Marco Spinicci