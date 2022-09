Ucraina, Putin: “Pace solo se Kiev accetta annessioni Russia” (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – Vladimir Putin condiziona la Pace in Ucraina e la fine della guerra all’accettazione, da parte di Kiev, dell’annessione di altre quattro regioni – Repubblica popolare di Donetsk, Repubblica popolare di Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia – alla Federazione russa. Il numero 1 del Cremlino, nel discorso tenuto prima della firma dei trattati che sanciscono le annessioni, proietta però le sue parole oltre l’Ucraina. Il nemico, accusato di voler annientare la Russia e di aver lanciato una “guerra ibrida”, è ora chiaramente l’Occidente, e in particolare gli Stati Uniti “unico Paese nella storia ad aver usato armi nucleare. Creando in questo modo un precedente”. Stati Uniti che, insieme a Gran Bretagna, sono responsabili, sempre secondo il ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – Vladimircondiziona laine la fine della guerra all’zione, da parte di, dell’annessione di altre quattro regioni – Repubblica popolare di Donetsk, Repubblica popolare di Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia – alla Federazione russa. Il numero 1 del Cremlino, nel discorso tenuto prima della firma dei trattati che sanciscono le, proietta però le sue parole oltre l’. Il nemico, accusato di voler annientare lae di aver lanciato una “guerra ibrida”, è ora chiaramente l’Occidente, e in particolare gli Stati Uniti “unico Paese nella storia ad aver usato armi nucleare. Creando in questo modo un precedente”. Stati Uniti che, insieme a Gran Bretagna, sono responsabili, sempre secondo il ...

