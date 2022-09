Pd, sondaggio Euromedia: Bonaccini il più apprezzato come nuovo segretario. Ma tra gli elettori dem la preferita è Elly Schlein (Di venerdì 30 settembre 2022) È Stefano Bonaccini il politico che gli italiani vedrebbero meglio alla guida del nuovo Partito democratico (se si chiamerà ancora così). Restringendo il campo ai soli elettori dem, però, la preferita diventa la sua vice Elly Schlein. È quanto risulta da un sondaggio realizzato da Euromedia Research (l’istituto guidato da Alessandra Ghisleri) e diffuso da Porta a Porta. Nella platea generica il presidente dell’Emilia-Romagna si piazza primo col 16,9% delle preferenze, seguito da Schlein con il 12%. Poi l’ex ministro Francesco Boccia al 6,4%, l’autocandidata Paola De Micheli al 4,7%, il sindaco di Firenze Dario Nardella al 3,1%. Infine i due vicesegretari, con Irene Tinagli al 2,1% e Peppe Provenzano all’1,6%, e il sindaco di Pesaro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) È Stefanoil politico che gli italiani vedrebbero meglio alla guida delPartito democratico (se si chiamerà ancora così). Restringendo il campo ai solidem, però, ladiventa la sua vice. È quanto risulta da unrealizzato daResearch (l’istituto guidato da Alessandra Ghisleri) e diffuso da Porta a Porta. Nella platea generica il presidente dell’Emilia-Romagna si piazza primo col 16,9% delle preferenze, seguito dacon il 12%. Poi l’ex ministro Francesco Boccia al 6,4%, l’autocandidata Paola De Micheli al 4,7%, il sindaco di Firenze Dario Nardella al 3,1%. Infine i due vicesegretari, con Irene Tinagli al 2,1% e Peppe Provenzano all’1,6%, e il sindaco di Pesaro ...

