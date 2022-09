Bolletta Luce 2022 schizza al +59%: aumento di 1.322 euro a famiglia (Di venerdì 30 settembre 2022) schizzano al +59% i prezzi delle bollette Luce 2022: un aumento di circa 1.322 per una famiglia media italiana. Comincia così l’autunno di fuoco, in attesa di conoscere più avanti anche di quanto crescerà la Bolletta del gas. “Ultimo trimestre 2022: aumento #elettricità mercato tutelato contenuto a +59%, intervento straordinario #ARERA evita raddoppio prezzi. #Bollette #gas aggiornate da ottobre alla fine di ogni mese. Segnalazione a #Governo e #Parlamento per prorogare #finetutela”. Con questo tweet e una nota stampa l’autorità nazionale per l’energia e l’ambiente annuncia la temuta e prevista impennata dei prezzi delle bollette.In particolare, si tratta di una crescita del 59 per cento per la bollette elettrica ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 30 settembre 2022)no ali prezzi delle bollette: undi circa 1.322 per unamedia italiana. Comincia così l’autunno di fuoco, in attesa di conoscere più avanti anche di quanto crescerà ladel gas. “Ultimo trimestre#elettricità mercato tutelato contenuto a, intervento straordinario #ARERA evita raddoppio prezzi. #Bollette #gas aggiornate da ottobre alla fine di ogni mese. Segnalazione a #Governo e #Parlamento per prorogare #finetutela”. Con questo tweet e una nota stampa l’autorità nazionale per l’energia e l’ambiente annuncia la temuta e prevista impennata dei prezzi delle bollette.In particolare, si tratta di una crescita del 59 per cento per la bollette elettrica ...

