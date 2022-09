Dalla Francia – Morgan Sanson (Aston Villa) era molto vicino alla firma per l’Espanyol Barcelona questa estate (Di giovedì 29 settembre 2022) 2022-09-29 16:22:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta L’Équipe: Morgan Sanson (28, sotto contratto fino al 2025) sembra essere in una situazione di stallo all’Aston Villa. Il francese non ha giocato un solo minuto con il club di Birmingham in questa stagione, dopo un anno di dodici partite nel 2021-2022 (dieci in Premier League, 35 minuti di media). L’ex marsigliese, arrivato al Villans a gennaio 2021, ha voluto approfittare del mercato estivo per rilanciare. Negli ultimi giorni di mercato è stata trovata una soluzione adatta a tutte le parti: un prestito allo spagnolo Barcellona. Ma i due club hanno finito per inviare i documenti relativi alla transazione con quindici minuti di ritardo. ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 29 settembre 2022) 2022-09-29 16:22:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta L’Équipe:(28, sotto contratto fino al 2025) sembra essere in una situazione di stallo all’. Il francese non ha giocato un solo minuto con il club di Birmingham instagione, dopo un anno di dodici partite nel 2021-2022 (dieci in Premier League, 35 minuti di media). L’ex marsigliese, arrivato alns a gennaio 2021, ha voluto approfittare del mercato estivo per rilanciare. Negli ultimi giorni di mercato è stata trovata una soluzione adatta a tutte le parti: un prestito allo spagnolo Barcellona. Ma i due club hanno finito per inviare i documenti relativitransazione con quindici minuti di ritardo. ...

