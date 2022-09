Ultime Notizie Serie A: rammarico dopo Ungheria-Italia, aggiornamenti sugli infortunati (Di martedì 27 settembre 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 9.40 – infortunati Juve, Pogba e Chiesa regalano un sorriso ad Allegri: le Ultime. (CLICCA QUI) Ore 9.30 – Infortunio Immobile, giovedì altri esami: Lazio col fiato sospeso. (CLICCA QUI) Ore 8.20 – Ungheria Italia, una vittoria che aumenta il rammarico. (CLICCA QUI) L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 settembre 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate oraora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 9.40 –Juve, Pogba e Chiesa regalano un sorriso ad Allegri: le. (CLICCA QUI) Ore 9.30 – Infortunio Immobile, giovedì altri esami: Lazio col fiato sospeso. (CLICCA QUI) Ore 8.20 –, una vittoria che aumenta il. (CLICCA QUI) L'articolo proviene da Calcio News 24.

sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Kiev: indaghiamo su nuova fossa comune vicino al confine russo ?? Nelle ultime settiman… - sole24ore : ?? #Elezioni ultime notizie. #Fdi: Costituzione bella ma ha 70 anni. Per Lollobrigida «l’elezione diretta del Presid… - sole24ore : ?? #Elezioni ultime notizie. #Conte: #Letta cerca capri espiatori, si assuma responsabilità - 51Pier : RT @guidotweet: A proposito, qualcuno ha notizie di @fanpage? Continuano a fare i pesci in barile o si preparano a calare il loro poker d’a… - fabiovalenza : RT @guidotweet: A proposito, qualcuno ha notizie di @fanpage? Continuano a fare i pesci in barile o si preparano a calare il loro poker d’a… -