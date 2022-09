“Non uscite di casa”. Meteo Italia, i comuni finiscono sott’acqua: danni e scuole chiuse (Di lunedì 26 settembre 2022) Violenta ondata di maltempo in Sicilia, Trapani ed Erice finiscono sott’acqua: danni, allagamenti, stop alla circolazione. Decisa anche la chiusura delle scuole. A dare notizia della situazione a Trapani è il sindaco Giacomo Tranchida sul sito del Comune. “Una tempesta si è abbattuta sulla città di Trapani. Le strade sono allagate, tutte le pompe di sollevamento sono accese, ma la quantità di pioggia caduta è stata tale da non consentirne lo smaltimento in breve tempo. Il sindaco ordina la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, degli uffici pubblici del cimitero e delle ville. La cittadinanza è invitata a non uscire di casa”. Anche a Erice la sindaca Daniela Toscano ha invitato con un comunicato a non uscire da casa fino al superamento dello ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 settembre 2022) Violenta ondata di maltempo in Sicilia, Trapani ed Erice, allagamenti, stop alla circolazione. Decisa anche la chiusura delle. A dare notizia della situazione a Trapani è il sindaco Giacomo Tranchida sul sito del Comune. “Una tempesta si è abbattuta sulla città di Trapani. Le strade sono allagate, tutte le pompe di sollevamento sono accese, ma la quantità di pioggia caduta è stata tale da non consentirne lo smaltimento in breve tempo. Il sindaco ordina la chiusura delledi ogni ordine e grado, degli uffici pubblici del cimitero e delle ville. La cittadinanza è invitata a non uscire di”. Anche a Erice la sindaca Daniela Toscano ha invitato con uncato a non uscire dafino al superamento dello ...

