Malaga, il rimpianto di Cristiano Ronaldo: «Poteva giocare da noi» (Di lunedì 26 settembre 2022) Il Malaga era stata ad un passo dall’acquisto di un giovanissimo Cristiano Ronaldo, il rammarico degli andalusi Carlos Rincon, dirigente spagnolo ed ex braccio destro di Sarafin Roldan, al tempo presidente del Malaga, ha parlato ai microfoni di El Desmarque, rivelando come gli andalusi fossero stati vicinissimi ad ingaggiare un giovane Cristiano Ronaldo. Di seguito le sue parole. «Dovevamo arrivare sui prospetti prima dei grandi club, quindi seguivamo i grandi eventi giovanili e contattavamo via telefono i migliori dei vari tornei. Gli occhi erano puntati su Cristiano Ronaldo. Abbiamo fatto l’offerta attraverso Mendes, 1,5 milioni di euro, ma ci hanno risposto che ne servivano 3,5. Non una grandissima cifra, ma avevamo indicazioni di non ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 settembre 2022) Ilera stata ad un passo dall’acquisto di un giovanissimo, il rammarico degli andalusi Carlos Rincon, dirigente spagnolo ed ex braccio destro di Sarafin Roldan, al tempo presidente del, ha parlato ai microfoni di El Desmarque, rivelando come gli andalusi fossero stati vicinissimi ad ingaggiare un giovane. Di seguito le sue parole. «Dovevamo arrivare sui prospetti prima dei grandi club, quindi seguivamo i grandi eventi giovanili e contattavamo via telefono i migliori dei vari tornei. Gli occhi erano puntati su. Abbiamo fatto l’offerta attraverso Mendes, 1,5 milioni di euro, ma ci hanno risposto che ne servivano 3,5. Non una grandissima cifra, ma avevamo indicazioni di non ...

