Iva Zanicchi su Ornella Vanoni a Ballando con le stelle: "Anche in stampelle" (Di lunedì 26 settembre 2022) La nota cantante, Iva Zanicchi, sarà una dei protagonisti del programma condotto da Milly Carlucci, Ballando con le stelle. Nel corso di una recente intervista, rilasciata al settimanale Nuovo, si è lasciata andare a delle dichiarazioni in merito alla sua partecipazione al programma del sabato sera di Rai 1. A tal proposito, ha poi rivelato chi le piacerebbe vedere in gara nominando un uomo e una donna, la stessa cantante ha ammesso che si divertirebbe da matti a veder ballare la sua collega Ornella Vanoni, per poi proseguire facendo una battuta ironica su di lei. Mentre, per quanto riguarda gli uomini, ha riferito che vedrebbe bene la partecipazione di Christian De Sica.

