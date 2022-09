Al mercato è il momento dei fichi d’India: usali per una sfiziosa marmellata (Di lunedì 26 settembre 2022) Bergamo. Sono i fichi d’India il prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. Provenienti dall’areale produttivo siciliano, sono disponibili in quantitativi in linea con le aspettative. I prezzi sono stabili e il livello qualitativo è ottimo: siamo nel momento giusto per poterli acquistare per la propria spesa dal fruttivendolo o dall’ambulante di fiducia. Reperibili in diverse pezzature e tipologie di confezionamento, stanno facendo riscontrare un buon grado di interesse da parte dei consumatori. Ricchi di proprietà per il benessere e la salute dell’organismo,contengono abbondanti minerali come potassio e magnesio, ma anche calcio e ferro, vitamina C, A e tiamina: grazie alla loro composizione, sono utili nei casi di fatica e stress, concorrendo a riattivare l’equilibrio neuro-muscolare. Inoltre, ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 26 settembre 2022) Bergamo. Sono iil prodotto della settimana alortofrutticolo bergamasco. Provenienti dall’areale produttivo siciliano, sono disponibili in quantitativi in linea con le aspettative. I prezzi sono stabili e il livello qualitativo è ottimo: siamo nelgiusto per poterli acquistare per la propria spesa dal fruttivendolo o dall’ambulante di fiducia. Reperibili in diverse pezzature e tipologie di confezionamento, stanno facendo riscontrare un buon grado di interesse da parte dei consumatori. Ricchi di proprietà per il benessere e la salute dell’organismo,contengono abbondanti minerali come potassio e magnesio, ma anche calcio e ferro, vitamina C, A e tiamina: grazie alla loro composizione, sono utili nei casi di fatica e stress, concorrendo a riattivare l’equilibrio neuro-muscolare. Inoltre, ...

