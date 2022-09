Volley, Caterina Bosetti: “Ieri rotto il ghiaccio, dobbiamo fare il pieno di vittorie nel girone” (Di domenica 25 settembre 2022) La giocatrice azzurra, Caterina Bosetti, ha commentato la vittoria ottenuta all’esordio dei Mondiali di Volley femminile contro il Camerun, con un occhio al prossimo appuntamento contro Porto Rico. Queste le parole dell’italiana: “Ieri non è stata una partita bellissima. Va bene così, sapevamo che all’esordio non sarebbe stato facile tenere un ritmo alto e mostrare una gran pallavolo. Diciamo che abbiamo rotto il ghiaccio in questo Mondiale e preso le misure anche al campo di gioco. L’importante era conquistare la vittoria e i 3 punti con un risultato secco, iniziando nel migliore dei modi il torneo. Eravamo consapevoli fin dalla vigilia che questo girone non c’avrebbe consentito di trovare facilmente il nostro ritmo, per questo motivo sarà importante sfruttare le ... Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022) La giocatrice azzurra,, ha commentato la vittoria ottenuta all’esordio dei Mondiali difemminile contro il Camerun, con un occhio al prossimo appuntamento contro Porto Rico. Queste le parole dell’italiana: “non è stata una partita bellissima. Va bene così, sapevamo che all’esordio non sarebbe stato facile tenere un ritmo alto e mostrare una gran pallavolo. Diciamo che abbiamoilin questo Mondiale e preso le misure anche al campo di gioco. L’importante era conquistare la vittoria e i 3 punti con un risultato secco, iniziando nel migliore dei modi il torneo. Eravamo consapevoli fin dalla vigilia che questonon c’avrebbe consentito di trovare facilmente il nostro ritmo, per questo motivo sarà importante sfruttare le ...

