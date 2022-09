Ucraina, ultime notizie. In Russia 730 arresti in proteste contro la mobilitazione. Cina: «Impedire che il conflitto si allarghi» (Di sabato 24 settembre 2022) Kiev denuncia che gruppi armati costringono le persone a votare nei territori occupati. All’alba un missile russo colpisce un edificio a Zaporizhzhia facendo vittime. Mosca rimpiazza il generale responsabile della logistica Leggi su ilsole24ore (Di sabato 24 settembre 2022) Kiev denuncia che gruppi armati costringono le persone a votare nei territori occupati. All’alba un missile russo colpisce un edificio a Zaporizhzhia facendo vittime. Mosca rimpiazza il generale responsabile della logistica

