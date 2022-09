Crisanti: “Non ho capito perché il Pd ha rotto con il M5s. Draghi potrebbe aver portato alla vittoria Meloni” (Di giovedì 22 settembre 2022) “Il risultato del governo Draghi potrebbe essere la vittoria di Giorgia Meloni”. A dirlo è il microbiologo Andrea Crisanti, candidato al Senato per il Partito democratico, che in un’intervista a Il Fatto Quotidiano non ha risparmiato critiche alla linea scelta dal Nazareno per queste elezioni. “Non conosco fino in fondo le ragioni della rottura tra Letta e Giuseppe Conte; Letta avrà avuto i suoi motivi legittimi, ma per me e per altri del Pd è difficile da comprendere: i programmi del Pd e dei 5S sono molto simili”, ha detto il candidato, emerso durante la pandemia come uno degli esperti più in vista di Covid-19. Cristanti si è poi detto certo che per Letta sia più importante vincere le elezioni del 25 settembre piuttosto che “garantire l’ortodossia atlantista”. “L’adesione del Pd ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 settembre 2022) “Il risultato del governoessere ladi Giorgia”. A dirlo è il microbiologo Andrea, candidato al Senato per il Partito democratico, che in un’intervista a Il Fatto Quotidiano non ha risparmiato critichelinea scelta dal Nazareno per queste elezioni. “Non conosco fino in fondo le ragioni della rottura tra Letta e Giuseppe Conte; Letta avrà avuto i suoi motivi legittimi, ma per me e per altri del Pd è difficile da comprendere: i programmi del Pd e dei 5S sono molto simili”, ha detto il candidato, emerso durante la pandemia come uno degli esperti più in vista di Covid-19. Cristanti si è poi detto certo che per Letta sia più importante vincere le elezioni del 25 settembre piuttosto che “garantire l’ortodossia atlantista”. “L’adesione del Pd ...

