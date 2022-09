“Mi hanno messo le cimici in macchina”: Francesco Totti, la clamorosa confessione dell’ex calciatore (Di martedì 13 settembre 2022) Francesco Totti si è reso autore, recentemente, di una serie di confessioni che hanno sconvolto tutti gli appassionati di cronache rosa. La separazione con Ilary Blasi, a quanto pare, sembra più complicata del previsto, essendosi palesato il rischio di finire in tribunale. L’ex capitano giallorosso vorrebbe evitare tale scenario, tuttavia le sue parole hanno fatto presagire il peggio. Ecco cosa ha detto Quando una delle estati più calde di sempre (non solo per il clima ma anche per via delle tante vicissitudini di gossip) si appresta alla sua conclusione, l’ex giocatore di calcio ha deciso di intervenire in prima persona rilasciando una lunga intervista al Corriere della Sera. Francesco Totti (Websource)Totti ha provato fino all’ultimo ad evitare il ... Leggi su kronic (Di martedì 13 settembre 2022)si è reso autore, recentemente, di una serie di confessioni chesconvolto tutti gli appassionati di cronache rosa. La separazione con Ilary Blasi, a quanto pare, sembra più complicata del previsto, essendosi palesato il rischio di finire in tribunale. L’ex capitano giallorosso vorrebbe evitare tale scenario, tuttavia le sue parolefatto presagire il peggio. Ecco cosa ha detto Quando una delle estati più calde di sempre (non solo per il clima ma anche per via delle tante vicissitudini di gossip) si appresta alla sua conclusione, l’ex giocatore di calcio ha deciso di intervenire in prima persona rilasciando una lunga intervista al Corriere della Sera.(Websource)ha provato fino all’ultimo ad evitare il ...

