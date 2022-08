Sondaggi, Noto: Fratelli d’Italia cresce ancora e tocca il 25%. Il M5s risale al 13%: “Intercetta il voto di sinistra che non si riconosce in Draghi” (Di venerdì 19 agosto 2022) cresce ancora Fratelli d’Italia, che arriva a oscillare tra il 24 e il 25% e stacca di tre punti il Partito democratico. Ma cresce anche il Movimento 5 stelle, che Intercetta “gli elettori di sinistra, compresi quelli del Pd, che non si riconoscono nell’agenda Draghi”. A dirlo è l’ultima rilevazione di Noto Sondaggi, datata 17 agosto, che dà il partito di Giorgia Meloni solidamente avanti rispetto ai dem, fermi tra il 21 e il 22%. Mentre il M5s, dal 9-10% di cui era accreditato al momento della caduta del governo, risale intorno al 12-13%. Secondo il direttore dell’istituto di ricerca Antonio Noto, citato dal Corriere della Sera, la “radicalizzazione” imposta da Giuseppe Conte sta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022), che arriva a oscillare tra il 24 e il 25% e stacca di tre punti il Partito democratico. Maanche il Movimento 5 stelle, che“gli elettori di, compresi quelli del Pd, che non si riconoscono nell’agenda”. A dirlo è l’ultima rilevazione di, datata 17 agosto, che dà il partito di Giorgia Meloni solidamente avanti rispetto ai dem, fermi tra il 21 e il 22%. Mentre il M5s, dal 9-10% di cui era accreditato al momento della caduta del governo,intorno al 12-13%. Secondo il direttore dell’istituto di ricerca Antonio, citato dal Corriere della Sera, la “radicalizzazione” imposta da Giuseppe Conte sta ...

