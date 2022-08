“Referendum e democrazia”, conferenza stampa con Marco Cappato per la presentazione della lista: la diretta (Di venerdì 19 agosto 2022) Marco Cappato e Marco Perduca, promotori ed entrambi candidati alla lista, faranno il punto sulla raccolta firme e presenteranno alcune delle candidature che hanno consentito alla lista Referendum e democrazia di denunciare la discriminazione in atto nei confronti di chi ha bisogno di 60.000 sottoscrizioni cartacee per partecipare alle elezioni politiche. La lista è ugualmente impegnata in queste ore nella raccolta delle firme digitali in tutti i collegi di Senato, Camera e nella circoscrizione Europa. “Queste candidature esprimono la speranza di conquistare un minimo di democrazia per queste elezioni – dichiara Cappato, già europarlamentare -. Il gioco elettorale è evidentemente truccato e questi sono gli ultimi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022)Perduca, promotori ed entrambi candidati alla, faranno il punto sulla raccolta firme e presenteranno alcune delle candidature che hanno consentito alladi denunciare la discriminazione in atto nei confronti di chi ha bisogno di 60.000 sottoscrizioni cartacee per partecipare alle elezioni politiche. Laè ugualmente impegnata in queste ore nella raccolta delle firme digitali in tutti i collegi di Senato, Camera e nella circoscrizione Europa. “Queste candidature esprimono la speranza di conquistare un minimo diper queste elezioni – dichiara, già europarlamentare -. Il gioco elettorale è evidentemente truccato e questi sono gli ultimi ...

