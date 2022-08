Pochi giorni al voto, ma cosa dicono i sondaggi? (Di venerdì 19 agosto 2022) Mentre i partiti sono alle prese con le liste dei candidati, i sondaggi sul voto del 25 settembre non si fermano, il rilevamento eseguito da Tecné nella settimana del 18 agosto confermano le ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 19 agosto 2022) Mentre i partiti sono alle prese con le liste dei candidati, isuldel 25 settembre non si fermano, il rilevamento eseguito da Tecné nella settimana del 18 agosto confermano le ...

borghi_claudio : Ancora pochi giorni. Io ci #Credo - _Nico_Piro_ : Va aggiunto al quadro di regime sanguinario (condanne a morte a raffica, più omicidio Khashoggi) che ha pagato impi… - CarloVerdelli : Appunti per chi governerà. Silvio Garattini su #oggisettimanale “Ho forti dolori alla schiena, devo fare una risona… - Comito_Fr : RT @ilruttosovrano: La punta di diamante di Fratelli d'Italia Crosetto in pochi giorni ha: zittito un giornalista che l'ha contraddetto, co… - Aio_Ben : RT @ilruttosovrano: La punta di diamante di Fratelli d'Italia Crosetto in pochi giorni ha: zittito un giornalista che l'ha contraddetto, co… -