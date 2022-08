MotoGP, Dovizioso: "Le batttaglie con Marquez? Belle, ma stressanti" (Di venerdì 19 agosto 2022) Red Bull Ring, poi Misano e sarà addio: il tempo scorre veloce e tra poche settimane, in occasione della gara di casa, Andrea Dovizioso dirà addio alla MotoGP. La vigilia del GP Austria è stata l'... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 19 agosto 2022) Red Bull Ring, poi Misano e sarà addio: il tempo scorre veloce e tra poche settimane, in occasione della gara di casa, Andreadirà addio alla. La vigilia del GP Austria è stata l'...

SkySportMotoGP : Esattamente 11 anni fa Marco Simoncelli festeggiava il suo primo podio in MotoGP: era il GP della Repubblica Ceca,… - gponedotcom : Il turno è iniziato sul bagnato e finito sull'asciutto. Zarco, Mir e Martin dietro a Jack, in Top 10 ci sono anche… - thesightinglap : The Top 10 after MotoGP FP1?? Miller Zarco Mir Martin Quartararo Rins B. Binder Nakagami Bastianini Dovizioso… - AlePassanti : RT @OA_Sport: LIVE #MotoGP, #AustrianGP 2022 in DIRETTA: il weekend inizia con una FP1 sul bagnato, si scopre la nuova chicane #Bagnaia #Q… - OA_Sport : LIVE #MotoGP, #AustrianGP 2022 in DIRETTA: il weekend inizia con una FP1 sul bagnato, si scopre la nuova chicane… -