Manchester United | in arrivo Casemiro Ancelotti | ' Voleva andarsene'

(Di venerdì 19 agosto 2022) Loha finalmente fatto centro. E ha trovato uno dei rinforzi di cui una squadra in crisi e malinconicamente ultima in Premier League aveva tanto bisogno. È, 30enne centrocampista del ...

RMadridistaReal : ??? Casemiro se va al Manchester United. #GraciasCasemiro. - City_Xtra : #OnThisDay: #ManCity 1-0 Manchester United [2007] ?? [31'] Geovanni - Ekremkonur : ?? Casemiro ?? Manchester United? ??#MUFC ? #HalaMadrid - azambranag5 : RT @RMadridistaReal: ??? Casemiro se va al Manchester United. #GraciasCasemiro. - teo_acm : Comunque io rido molto se penso che per il Manchester United Casemiro è il piano B di Rabiot. -

TUTTO mercato WEB

5 Il blitz dela Madrid ha avuto successo: dopo l'apertura del brasiliano del Real Casemiro , è arrivata oggi anche la conferma da parte del tecnico dei Blancos Carlo Ancelotti in conferenza stampa:...LA SCELTA Loaveva bisogno di fare centro sul mercato dopo troppi fallimenti. E Erik Ten Hag aveva da tempo individuato in un centrocampista difensivo un giocatore di cui c'era assolutamente ... Casemiro al Manchester United, chiusura entro 24-48 ore: Ten Hag lo vuole già per il Liverpool Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...