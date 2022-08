Uomini e Donne, Giovanna Abate rivela di aver risentito sia Sammy Hassan che Davide Basolo dopo il trono: ecco cosa è successo (Di giovedì 18 agosto 2022) Qualche ora fa Giovanna Abate, ex tronista di Uomini e Donne, ha risposto ad alcune domande anonime che le sono arrivate attraverso l’ormai famoso box di Instagram. L’ex volto del dating show di Maria De Filippi non si è praticamente dimenticata di nessuno! ecco cosa ha risposto in merito a Giulio Raselli: Non è cambiato tanto il mio parere su di lui rispetto ai tempi del fine trono. Avevo letto che non perse tempo a giudicare i perché e per come della fine della mia relazione con Sammy, puntandomi tanto per cambiare il dito contro! Ad oggi come allora secondo me lascia il tempo chxe trova. Un altro utente ha chiesto a Giovanna Abate se sente ancora Cecilia Zagarrigo e con chi è rimasta in rapporti ... Leggi su isaechia (Di giovedì 18 agosto 2022) Qualche ora fa, ex tronista di, ha risposto ad alcune domande anonime che le sono arrivate attrso l’ormai famoso box di Instagram. L’ex volto del dating show di Maria De Filippi non si è praticamente dimenticata di nessuno!ha risposto in merito a Giulio Raselli: Non è cambiato tanto il mio parere su di lui rispetto ai tempi del fine. Avevo letto che non perse tempo a giudicare i perché e per come della fine della mia relazione con, puntandomi tanto per cambiare il dito contro! Ad oggi come allora secondo me lascia il tempo chxe trova. Un altro utente ha chiesto ase sente ancora Cecilia Zagarrigo e con chi è rimasta in rapporti ...

