Maltempo in Corsica | 5 morti Ferita una ragazza italiana

(Adnkronos) – E' di cinque morti il bilancio della violenta ondata di Maltempo che ha colpito la Corsica questa mattina, mentre i feriti sono una decina, tra cui una ragazza italiana di 23 anni, che si trovava al campeggio Dolce Vita di Calvi. E' stata ricoverata al pronto soccorso dell'ospedale di Bastia a seguito di un arresto cardio-circolatorio, riporta Corse Matin. Le vittime sono un pescatore di 62 anni a Girolata, nella Corsica del sud, una kayakista a Erbalunga, nel nord dell'isola, un uomo di 46 anni a Calvi, vittima della caduta di un albero sul bungalow nel quale si trovava, una 13enne anche lei colpita da un albero e una donna di 72 anni nel sud. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

