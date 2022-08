Valentina Ferragni sbotta su Instagram: cosa risponde ai rumors sulla fine della storia d’amore con Luca Vezil (Di mercoledì 17 agosto 2022) Luca Vezil e Valentina Ferragni, dopo 9 anni d’amore, passeranno la prima estate separati: la motivazione è legata al lavoro di lui. Luca ha infatti ricevuto un’importante proposta di lavoro ed è partito per un mese, senza la sua dolce metà- LEGGI ANCHE : — Luca Vezil e le vacanze separate da Valentina Ferragni: cosa è successo. Il post verità del fidanzato Nell’attesa, Valentina è volata a Ibiza con le amiche e ha pubblicato su Instagram delle foto in cui la si vede spensierata ed elegante a bordo piscina “Noto una luce da single” ha scritto un utente, “anche secondo me…e aggiungo purtroppo…perché èl’ennesima dimostrazione che ormai ci si stufa di tutto e ... Leggi su funweek (Di mercoledì 17 agosto 2022), dopo 9 anni, passeranno la prima estate separati: la motivazione è legata al lavoro di lui.ha infatti ricevuto un’importante proposta di lavoro ed è partito per un mese, senza la sua dolce metà- LEGGI ANCHE : —e le vacanze separate daè successo. Il post verità del fidanzato Nell’attesa,è volata a Ibiza con le amiche e ha pubblicato sudelle foto in cui la si vede spensierata ed elegante a bordo piscina “Noto una luce da single” ha scritto un utente, “anche secondo me…e aggiungo purtroppo…perché èl’ennesima dimostrazione che ormai ci si stufa di tutto e ...

