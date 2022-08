Una buona notizia dal Pil: Eurozona al +0,6% ma l’Italia supera la media (Di mercoledì 17 agosto 2022) Dall’Europa, notizie abbastanza incoraggianti sulla crescita economica italiana. Secondo un rapporto di Eurostat, che per il secondo trimestre del 2022 vede salire sia il prodotto interno lordo che l’occupazione in Eurozona e Ue – aumentati, rispettivamente, dello 0,6% e dello 0,3% rispetto ai primi tre mesi dell’anno – il Pil italiano sarebbe basso ma comunque sopra la media, essendo salito dell’1% rispetto allo 0,1% del trimestre precedente. Confrontando questi dati con quelli del secondo trimestre dell’anno scorso, in quel periodo il Pil aveva fatto un balzo del 3,9% nei Paesi dell’euro e del 4% nell’Unione, mentre l’occupazione era aumentata del 2,4% nell’Eurozona e del 2,3% nell’Ue. Gli altri Paesi dell’Ue e gli USA in recessione tecnica Dando uno sguardo agli altri Paesi dell’Ue (considerando la sola zona euro) la crescita ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 agosto 2022) Dall’Europa, notizie abbastanza incoraggianti sulla crescita economica italiana. Secondo un rapporto di Eurostat, che per il secondo trimestre del 2022 vede salire sia il prodotto interno lordo che l’occupazione ine Ue – aumentati, rispettivamente, dello 0,6% e dello 0,3% rispetto ai primi tre mesi dell’anno – il Pil italiano sarebbe basso ma comunque sopra la, essendo salito dell’1% rispetto allo 0,1% del trimestre precedente. Confrontando questi dati con quelli del secondo trimestre dell’anno scorso, in quel periodo il Pil aveva fatto un balzo del 3,9% nei Paesi dell’euro e del 4% nell’Unione, mentre l’occupazione era aumentata del 2,4% nell’e del 2,3% nell’Ue. Gli altri Paesi dell’Ue e gli USA in recessione tecnica Dando uno sguardo agli altri Paesi dell’Ue (considerando la sola zona euro) la crescita ...

enpaonlus : La Valletta: i tre asinelli Leandra, Goffredo e Bryn in poche ore hanno trovato una casa - MerateOnline - Una buona… - damore_marco : #VeronaNapoli “Non c’è mai una seconda occasione per fare una buona impressione la prima volta” (O.W.) - borghi_claudio : Con Letta che si candida a Vicenza dopo aver cercato su google earth dove fosse, può essere una buona occasione per… - Bierbrauer53 : RT @enpaonlus: La Valletta: i tre asinelli Leandra, Goffredo e Bryn in poche ore hanno trovato una casa - MerateOnline - Una buona notizia… - gian37341265 : @Verbal66299888 Ha preso una scossa!! Tra 10 anni le auto elettriche saranno superate e costerà molto rottamarle! B… -