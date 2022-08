Ultime Notizie – Europei nuoto | Italia oro nella staffetta 4×100 mista maschile

(Di mercoledì 17 agosto 2022) L’chiude con uno splendido oroglidipiù vittoriosi di sempre. Thomas Ceccon (Fiamme Oro, dorso), Nicolò Martinenghi (rana), Matteo Rivolta (delfino) e Alessandro Miressi (Fiamme Oro, stile) hanno anche hanno fatto registrare il record dei campionati con 3’28?46. Argento alla Francia con 3’32?50, bronzo all’Austria con 3’33?28. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Agenzia_Ansa : Sensibile calo della benzina nelle ultime due settimane a 1,770 euro al litro #ANSA - Agenzia_Ansa : DATI COVID | 128 morti e 36.265 positivi nelle ultime 24 ore. Tasso al 15,8% #ANSA - Corriere : Tremonti, Terzi di Sant’Agata, Nordio: ecco i primi candidati di Fratelli d’Italia - persemprecalcio : ???? Il mercato del #Bologna è ancora aperto e la dirigenza rossoblù ha intenzione di rafforzare la rosa. Le ultime i… - TolkienItalia : 1/3 Cari amici Tolkieniani, ecco le ultime notizie dalla nostra community! Su Tolkien Italia l’articolo “Adamo, Ba… -

A poco più di un giorno dall'annuncio del Partito democratico della candidatura di Andrea Crisanti , uno dei virologi più in vista negli ultimi due anni e mezzo di pandemia, nella circoscrizione ...Gli investitori, ora, si aspettano una Fed meno aggressiva sui tassi: a settembre, l'aumento potrebbe essere 'solo' di 50 punti e non di 75, come deciso alledue riunioni. Segnali di un ... Coronavirus, ultime notizie: in Italia 36.265 nuovi casi e 128 morti Allenamento pomeridiano alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per il Frosinone di mister Grosso che inizia a preparare la partita con il Brescia in programma domenica allo Stadio ‘Benito Stirpe’.Dopo aver trascorso le ultime quattro stagioni a Forlì, approda a Roma ritrovando coach Luca Bechi, che lo aveva allenato ai tempi delle giovanili e nell’esperienza torinese. “Sono molto contento di ...