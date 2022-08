Sindacato della Polizia penitenziaria annuncia lo sciopero della fame

(Di mercoledì 17 agosto 2022) NAPOLI – Unoper denunciare “le problematiche delle carceri italiane e, in particolar modo, di quelle campane in cui le aggressioni nei confronti dei poliziotti penitenziari e dei detenuti più deboli sono aumentate del 1.300%”, ma soprattutto per attenzionare “il disagio carcerario che ha portato al massimo storico di suicidi dal 2000 ad oggi: 52 detenuti suicidati, di cui 4 nelle carceri campane nell’ultimo mese”. Adre l’iniziativa, che sarà presentata domani (18 agosto) alle ore 11 davanti al carcere di Poggioreale a Napoli, è stato il segretario generale delS.Pp. L'articolo L'Opinionista.

NAPOLI – Uno sciopero della fame per denunciare "le problematiche delle carceri italiane e, in particolar modo, di quelle campane in cui le aggressioni ..."