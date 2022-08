(Di mercoledì 17 agosto 2022) Unala notte diha sconvolto il comune di Pollica, in provincia di Salerno , per via delle botte a schiaffi esu cui sono ora in corso accertamenti da parte dei carabinieri ...

leggoit : Maxirissa al lido a #ferragosto, decine di giovani si prendono a calci e pugni. Il video diventa virale -

Unala notte di Ferragosto ha sconvolto il comune di Pollica, in provincia di Salerno , per ... è successo in undi Acciaroli e il video - che ha fatto il giro dei social - è stato ...La Procura di Verona sta lavorando su due inchieste parallele dopo laavvenuta il 2 ... La prima inchiesta riguarda nello specifico i disordini tradei Pioppi eCampanello, in città ...Una maxirissa la notte di Ferragosto ha sconvolto il comune di Pollica, in provincia di Salerno, per via delle botte a schiaffi e pugni su cui sono ora ...Ritengo vergognose e preoccupanti le immagini pubblicate sui social network relative a una mega rissa che si è scatenata la sera di Ferragosto presso in un noto lido ad Acciaroli . Decine di giovani c ...