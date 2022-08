La storia che c’è dietro alla foto della donna e della bambina a Scauri (e quanto è importante citare le fonti) (Di mercoledì 17 agosto 2022) Quando una foto o una storia – che non cita la fonte – diventa virale su Facebook (più che su ogni altro social network) bisogna sempre prenderla con le pinze. Non bisogna mai dare per scontato che ciò che compare sulle nostre bacheche corrisponda a realtà. Per questo è opportuno avviare sempre delle operazioni di fact-checking (per questo esiste ancora vivaddio l’informazione accreditata) prima di dare ai propri lettori una notizia che non sia stata, prima, opportunamente certificata. Noi abbiamo messo in moto questa macchina – che ci spiega molto bene anche i meccanismi di diffusione dei contenuti sui social network – per raccontarvi la storia della spiaggia libera a Scauri, in provincia di Latina. Una storia che, grazie a una bellissima foto di una ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 17 agosto 2022) Quando unao una– che non cita la fonte – diventa virale su Facebook (più che su ogni altro social network) bisogna sempre prenderla con le pinze. Non bisogna mai dare per scontato che ciò che compare sulle nostre bacheche corrisponda a realtà. Per questo è opportuno avviare sempre delle operazioni di fact-checking (per questo esiste ancora vivaddio l’informazione accreditata) prima di dare ai propri lettori una notizia che non sia stata, prima, opportunamente certificata. Noi abbiamo messo in moto questa macchina – che ci spiega molto bene anche i meccanismi di diffusione dei contenuti sui social network – per raccontarvi laspiaggia libera a, in provincia di Latina. Unache, grazie a una bellissimadi una ...

DiMarzio : La bella storia di Pablo #Longoria, oggi giovane presidente dell'@OM_Officiel e principale artefice della risalita… - gippu1 : In #VeronaNapoli il primo giocatore della storia della serie A a segnare a Ferragosto è dunque Kevin Lasagna, che i… - matteosalvinimi : Le ultime commoventi parole di Alberto Angela in ricordo del padre. L'Italia saluta un grande divulgatore scientifi… - mariasaggesee : @Sw3et_cr3ature Si, però ringrazio il suo personaggio perché mette in luce tutti gli altri che fuoriescono in modo… - FreeScotti182 : @Stefani81471027 @Bismarck888 Wow. Hai fatto copia e incolla. Dunque? Va bene perché sai la sua storia. Ma se lo a… -