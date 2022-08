Ezequiel Cirigliano, ex calciatore del Verona arrestato per rapina a mano armata (Di mercoledì 17 agosto 2022) Roma, 17 ago – In Argentina si trova sempre un pò d’Italia; dagli emigrati italiani alla cultura che ha influito nel folclore argentino, gli italiani si ritrovano spesso negli usi del paese sudamericano. Pensando ai film e allo sport dell’America Latina, i luoghi comuni vorrebbero i giovani argentini salvati dalle favelas e dalla criminalità proprio grazie allo sport. Ma se si verificasse invece l’esatto contrario? E se il protagonista fosse un ex giocatore di una blasonata squadra di calcio italiana? Sembra proprio quello che è successo in questi giorni a Buenos Aires con il trentenne centrocampista Ezequiel Cirigliano. Dall’Hellas alle carceri argentine Un tempo grande promessa del River Plate con 63 partite in prima squadra, il calciatore argentino è stato arrestato per rapina dalla polizia ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 17 agosto 2022) Roma, 17 ago – In Argentina si trova sempre un pò d’Italia; dagli emigrati italiani alla cultura che ha influito nel folclore argentino, gli italiani si ritrovano spesso negli usi del paese sudamericano. Pensando ai film e allo sport dell’America Latina, i luoghi comuni vorrebbero i giovani argentini salvati dalle favelas e dalla criminalità proprio grazie allo sport. Ma se si verificasse invece l’esatto contrario? E se il protagonista fosse un ex giocatore di una blasonata squadra di calcio italiana? Sembra proprio quello che è successo in questi giorni a Buenos Aires con il trentenne centrocampista. Dall’Hellas alle carceri argentine Un tempo grande promessa del River Plate con 63 partite in prima squadra, ilargentino è statoperdalla polizia ...

