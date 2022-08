Euronics lancia la bomba | arriva “Buttafuori” | il nuovo volantino valido dal 16 al 31 agosto

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Quale miglior occasione se non questi giorni di relax, magari in riva al mare, o all’ombra dei monti, per fare acquisti consapevoli. E quale miglior modo se non sfruttando le offerte di, cheil suo“Buffafuori”,dal 16 al 31 del mese con sconti su centinaia di offerte.“Il” – 17822 www.comptuermagazine.itPochi dubbi su quale sia, attualmente, la catena da tenere d’occhio in vista dei tipici “acquisti vacanzieri“. Giorni di relax nei quali, tra un bagno al mare ed un’escursione in montagna, si è soliti spulciare le offerte online, in vista della ripartenza di settembre. E per essere certi di ripartire con i gadget, lo smartphone, la smart TV migliori, come non menzionarvi il ...