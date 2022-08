Borussia Dortmund, Reus: “In tv mi piace guarda Liga e Premier League” (Di martedì 16 agosto 2022) Il capitano del Borussia Dortmund, Marco Reus, nel corso del podcast OMR, ha rivelato quali campionati ama seguire in tv: “Conosco bene la BundesLiga, quindi preferisco guardare la Liga. Mi piace soprattutto quando il Barcellona affronta il Real Madrid. Conosco qualcosa anche sulla Premier League: c’è una sfida speciale quando scendono in campo Manchester City e Manchester United, sono due grandi squadre con grandi giocatori a loro disposizione”. L’attaccante tedesco ha anche spiegato la politica che il suo club continua a seguire da ormai diversi anni: “È un peccato vedere giovani talenti ingaggiati dal club andare via dopo pochi anni. C’è sempre la sensazione di poter creare una squadra forte, ma poi con alcuni addii la ... Leggi su sportface (Di martedì 16 agosto 2022) Il capitano del, Marco, nel corso del podcast OMR, ha rivelato quali campionati ama seguire in tv: “Conosco bene la Bundes, quindi preferiscore la. Misoprattutto quando il Barcellona affronta il Real Madrid. Conosco qualcosa anche sulla: c’è una sfida speciale quando scendono in campo Manchester City e Manchester United, sono due grandi squadre con grandi giocatori a loro disposizione”. L’attaccante tedesco ha anche spiegato la politica che il suo club continua a seguire da ormai diversi anni: “È un peccato vedere giovani talenti ingaggiati dal club andare via dopo pochi anni. C’è sempre la sensazione di poter creare una squadra forte, ma poi con alcuni addii la ...

