Ucraina, Mosca si appella a Usa e Ue: 'Fermate i bombardamenti di Kiev su Zaporizhzhia' (Di lunedì 15 agosto 2022) Usa e Ue "usino la loro influenza su Kiev" per mettere fine ai bombardamenti ucraini sulla centrale nucleare di Zaporizhzhya. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria ... Leggi su globalist (Di lunedì 15 agosto 2022) Usa e Ue "usino la loro influenza su" per mettere fine aiucraini sulla centrale nucleare di Zaporizhzhya. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria ...

