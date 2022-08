Rosalinda Cannavò nei guai | Video in Sicilia: il dettaglio da brividi non é sfuggito [VIDEO] (Di lunedì 15 agosto 2022) Rosalinda Cannavò sarebbe nei guai? Il particolare nel VIDEO della coppia non é sfuggito a nessuno. Di che si tratta? Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga (Instagram screenshot)Rosalinda Cannavò si trova in Sicilia con il suo fidanzato Andrea Zenga ma in uno degli ultimi VIDEO i fan hanno notato un dettaglio allarmante. Che cosa sta succedendo alla bellissima Rosy? Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono conosciuti all’interno della casa di Cinecittà che ospita il reality del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Al conduttore devono tantissimo, perché da quei giorni la coppia è ancora insieme e vive una relazione ... Leggi su specialmag (Di lunedì 15 agosto 2022)sarebbe nei? Il particolare neldella coppia non éa nessuno. Di che si tratta?e Andrea Zenga (Instagram screenshot)si trova incon il suo fidanzato Andrea Zenga ma in uno degli ultimii fan hanno notato unallarmante. Che cosa sta succedendo alla bellissima Rosy?e Andrea Zenga si sono conosciuti all’interno della casa di Cinecittà che ospita il reality del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Al conduttore devono tantissimo, perché da quei giorni la coppia è ancora insieme e vive una relazione ...

TvtimeNews : RT @StellaS33442832: #RosalindaCannavò e #AndreaZenga: 18 mesi dal primo bacio! Vai al sito per saperne di più ?? - StellaS33442832 : #RosalindaCannavò e #AndreaZenga: 18 mesi dal primo bacio! Vai al sito per saperne di più ?? - TvtimeNews : RT @StellaS33442832: #RosalindaCannavò e #AndreaZenga: 18 mesi dal primo bacio! Vai al sito per saperne di più ?? - StellaS33442832 : #RosalindaCannavò e #AndreaZenga: 18 mesi dal primo bacio! Vai al sito per saperne di più ?? - liarafffy : Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: 18 mesi dal primo bacio, fan in visibilio per una delle coppie più belle del GF V… -