Elezioni, il Movimento 5 Stelle pubblica i nomi dei candidati. Molti volti nuovi e il leader Conte si presenterà nel Lazio (Di lunedì 15 agosto 2022) Il Movimento 5 Stelle ha reso noto sulla sua piattaforma online i nomi dei candidati che parteciperanno alle Parlamentarie. Tante conferme così come i volti nuovi. Presente per la Regione Lazio, il leader Giuseppe Conte. Elezioni, il Movimento 5 Stelle pubblica i nomi dei candidati Giuseppe Conte ha lanciato il programma del Movimento 5 Stelle in vista delle Elezioni del prossimo 25 settembre. La campagna elettorale ha come slogan "Dalla parte giusta". Tuttavia, sono giorni intensi questi per il Movimento. Il 16 agosto si apriranno le Parlamentarie e i ...

