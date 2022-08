Cammina sui binari per un video su TikTok | marocchino sfiora la tragedia | denunciato

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 15 agosto 2022) Roma, 15 ago — Una passeggiata suidel treno per girare unda pubblicare sulle principali piattaforme social —, Instagram, Facebook — incurante del pericolo mortale che stava correndo, per guadagnare like e follower anche a costo della vita: è scattata la denuncia per interruzione di pubblico servizio nei confronti di un ragazzodi vent’anni, residente in Spagna e sedicente «influencer». Una bravata — riportata da La Nazione — che avrebbe potuto trasformarsi in, non solo per il protagonista e i suoi «complici» ma anche per il personale e i passeggeri del treno che sarebbe sopraggiunto di lì a poco. Ilere la passeggiata suiI fatti si sono svolti in provincia di La Spezia tra le due ...